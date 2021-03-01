Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Без отключения литовских электросетей от единой энергосистемы России, Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии (БРЭЛЛ) бойкот Вильнюсом электроэнергии, вырабатываемой атомной станцией БелАЭС, будет невозможен. Об этом 1 марта заявил генеральный директор оператора электросетей Литвы Litgrid Рокас Масюлис.

Читайте также: Росатом назвал срок ввода первого блока Белорусской АЭС в эксплуатацию

«Мы эту электроэнергию не закупаем, но если кто-то другой это делает, то она перетекает через наше соединение с сетями Белоруссии, — пояснил он в эфире национального радио LRT. —Так оно и будет до тех пор, пока мы не проведём синхронизацию с Европой и не отключим это соединение».

Он подчеркнул важность того, что через литовские сети не осуществлялись коммерческие поставки, «благодаря которым финансировалась бы атомная энергетика Белоруссии», пишет ТАСС.

Ранее по теме: Евродепутаты проголосовали против запуска БелАЭС

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года первый энергоблок строящейся в Гродненской области Белоруссии атомной электростанции был включен в объединённую энергосистему страны. На сегодня он уже выработал первый миллиард киловатт⋅часов электроэнергии.

В феврале Европарламентом была принята резолюция с требованием приостановить запуск Белорусской АЭС. Авторы документа, за который проголосовали 642 члена Европарламента, аргументировали своё требованием тем, что по поводу безопасности на БелАЭ «есть серьёзные опасения».