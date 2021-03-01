Париж, , 15:02 — REGNUM Новый генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер, который был назначен на эту должность в декабре минувшего года, с 1 марта приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба агентства.

«С сегодняшнего дня, с 1 марта 2021 года, у ESA появился новый генеральный директор — доктор Йозеф Ашбахер, который приступил к исполнению обязанностей в штаб-квартире агентства в Париже», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Ашбахер назначен на данную должность сроком на четыре года и сменил на ней профессора Яна Вернера, срок полномочий которого истек в феврале нынешнего года.

Отметим, Йозеф Ашбахер в 2006 году был главой программы спутникового мониторинга Copernicus («Коперник»), а с 2014-го его назначили руководителем программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии.