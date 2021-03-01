Красноярск, , 14:59 — REGNUM Следственный комитет устанавливают обстоятельства отравления школьников в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Проверка проводится по информации о том, что у учащихся трёх школ и воспитанников детсада в Советском районе Красноярска выявлены признаки отравления.

По данным Роспотребнадзора, причиной могли стать салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации Роспотребнадзора, по состоянию на 28 февраля среди школьников зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз».

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Полиция возбудила уголовное дело по факту отравления школьников в микрорайоне Солнечный Красноярска по по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

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