«Не надо раздавать гражданство налево и направо. Вот и результат гостеприимства», — пишет Джиоева Н.

Многие пользователи призвали наказать автохулиганов. Люди уверены, что гостям из других государств надо объяснить, что нарушать правила дорожного движения в России нельзя.

«Сначала посадить, а потом выслать домой, без права въезд в страну нашу!», — считает Татьяна С.

Некоторые комментаторы считают, что владельцы автомобилей с турецкими флагами не понесут наказания. Люди считают, что национальная община не отдаст правосудию своих предсатвителей.

«Начинайте отсчёт времени, когда с них снимут все претензии. Ещё и извинения принесут за неудобства», — написал Anton V.

Часть людей уверена, что такие инциденты совершать нельзя. Люди уверены, что это является элементом самоутверждения на территории Российской Федерации.

«Что за самоутверждение на территории другой страны и показуха? Аварийные ситуации создавать не надо, чтобы от этого друге люди не страдали», — поделилась своим мнением Ирина Б.

Напомним, 28 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили о том, что несколько машин с турецкими флагами на капоте устроили опасные манёвры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве.