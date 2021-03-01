Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Прокуратура Ленинградской области просмотрела вебинары преподавателя из Санкт-Петербурга Владимира Матвеева с учителями Ленобласти, где он заявлял, что Холокоста в годы Второй мировой войны не было, и решила поставить вопрос о возбуждении уголовного дела за реабилитацию нацизма. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 21 января 2021 года на сетевой площадке Ленинградской области был проведен обучающий семинар (вебинар) для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей узников нацистского концлагеря Освенцим.

В своем выступлении почетный работник высшего профессионального образования РФ, полковник в отставке Владимир Матвеев заявил, что Холокост — это не более чем «религиозное понятие, отражающее определенное явление».

Представители еврейского сообщества возмутились данным выступлением и обратились в прокуратуру с требованием провести проверку. Перед ними за этот инцидент публично извинился губернатор Ленинградской области.

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Прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения законодательства при организации мероприятий по повышению квалификации педагогов общеобразовательных учреждений региона. В ведомстве сочли, что лектор в утвердительной форме сообщал слушателям, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было, назвал Холокост «мифом» и «выдумкой».

"Таким образом, гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси», — подытожили в региональной прокуратуре, имея в виду приговор Нюрнбергского трибунала.

После чего материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании Матвеева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

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