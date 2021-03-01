Москва, , 15:04 — REGNUM По итогам января 2021 года в России было приобретено в лизинг около 10 тыс. автотранспортных средств — на 18% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом 1 марта сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что снижение объёма лизинга произошло во всех сегментах автотранспорта. Так, на долю легковых машин в январе пришлось 57% от всего объёма лизинговых сделок в России. В числовом выражении это 5,6 тыс. штук. Таким образом их число за год сократилось на 14%.

Грузовых машин в первый месяц 2021 года по договору лизинга было реализовано 2,7 тыс. единиц. Здесь падение продаж составило 10% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Ещё хуже дела обстояли в сегменте LCV (сегмент лёгких коммерческих автомобилей). Продажи в лизинг таких машин снизились на 16%, до 1,3 тыс. экземпляров.

Что же касается лизинговых сделок среди автобусов, то их в январе было совершено всего 200 штук — в пять раз меньше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году в РФ было заключено около 227 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту. Это на 2% больше, чем в 2019 году.

Читайте также: В России рухнули продажи люксовых авто