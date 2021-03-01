Сингапур, , 14:57 — REGNUM Министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проведут специальную встречу для обсуждения ситуации в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

Ожидается, что встреча состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года.

«Завтра состоится специальная онлайн-встреча министров иностранных дел стран АСЕАН, и мы заслушаем представителей военных властей Мьянмы», — заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан.

Сингапур призывает военных Мьянмы не применять силу в отношении протестующих и предпринять шаги по снижению эскалации ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие.

По состоянию на 1 марта 2021 года протесты против военного переворота продолжались в ряде городов Мьянмы, в результате которых погибли 18 человек, ещё сотни людей задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия через министерство иностранных дел признает, что очень обеспокоена развитием ситуации в Мьянме.

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