Киев, , 15:01 — REGNUM На Украине расформированы все подразделения МВД по контролю за оборотом оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщила 1 марта пресс-служба ведомства.

Чиновник рассказал, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие.

«Со службы уволены четверо сотрудников департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе — первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах», — сообщил Клименко.

По его словам, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без присутствия хозяина оружия. Зафиксированы свыше 2 тыс. случаев выдачи разрешений с грубыми нарушениями, в том числе с использованием поддельных документов.

«Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров», — добавил глава Нацполиции.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отзыве двух дипломатов из Польши — работников диппредставительства подозревают в попытке провезти контрабанду через границу.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух украинских дипломатов отозвали из Польши из-за контрабанды