Киев, 1 марта 2021, 15:01 — REGNUM На Украине расформированы все подразделения МВД по контролю за оборотом оружия. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщила 1 марта пресс-служба ведомства.
Чиновник рассказал, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на оружие.
По его словам, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без присутствия хозяина оружия. Зафиксированы свыше 2 тыс. случаев выдачи разрешений с грубыми нарушениями, в том числе с использованием поддельных документов.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об отзыве двух дипломатов из Польши — работников диппредставительства подозревают в попытке провезти контрабанду через границу.
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