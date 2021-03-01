Северодвинск, Архангельская область, , 14:55 — REGNUM В центре Северодвинска сегодня, 1 марта, произошло ЧП — с крыши многоэтажного дома упала снежная глыба, чуть не убив проходящую мимо школьницу.

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Момент ЧП запечатлела камера видеорегистратора одного из автомобилистов. Девочка чудом не пострадала — глыба рухнула к ее ногам.

В администрации Северодвинска в связи с произошедшим собрали экстренное совещание. На ситуацию отреагировал и Следком — ведомство напомнило об уголовной ответственности за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.