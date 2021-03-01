Снежинск, Челябинская область, , 14:54 — REGNUM Сотрудники полиции Снежинска Челябинской области задержали 35-летнего жителя Московской области, который расплатился в интернет-магазине банковской картой челябинки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина заявила в полицию о хищении у неё более 13 тыс. рублей. Она смогла отменить заказ и добилась возврата денег. А москвича задержали. Он признался, что получил данные карты в одном из мессенджеров, якобы от неизвестных лиц.

Задержанного отпустили по обязательство о явке. Теперь ему грозит до шести лет колонии.