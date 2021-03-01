Москва, , 14:53 — REGNUM США вступили в затяжную полосу внутренней конфронтации, социального и бюджетного популизма, что подрывает и без того ослабленное экономическое здоровье дряхлеющего гиганта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил сопредседатель «Партии Роста», политолог Сергей Станкевич. Так он прокомментировал прогноз Bank of America, эксперты которого подсчитали, что к 2027−2028 годам китайская экономика превзойдет американскую.

«Смена лидера глобального экономического развития (Китай вместо США), на мой взгляд, представляется уже неизбежной. Можно дискутировать только о сроках этого процесса и конкретных подробностях. США, несомненно, постараются максимально замедлить процесс своей «детронизации», но отменить её не смогут, — сказал Станкевич. — У Америки на сегодня два главных системных преимущества: глобальная финансовая гегемония доллара (42−44% мировой торговли и около 62% в национальных валютных резервах) и сохраняющееся технологическое первенство (особенно в базовой микроэлектронике). Но в обеих этих сферах Китай продвигается достаточно быстро. А объявленная Китаем программа создания национальной цифровой валюты — просто нож в сердце долларовой финансово-банковской системы».

Важными факторами, по мнению эксперта, оказываются также национальная целеустремлённость Китая и государственное целеполагание.

«США вступили в затяжную полосу внутренней конфронтации, социального и бюджетного популизма, что подрывает и без того ослабленное экономическое здоровье дряхлеющего гиганта, — сказал Станкевич. — Китай, напротив, стремится избавиться от чрезмерной зависимости от экспорта, излишней доли доллара в резервах, развивает свой огромный внутренний рынок и выстраивает по всей Евразии зону политико-экономического влияния «Пояс и путь». Исход этого противостояния всем серьёзным аналитикам понятен, в том числе и в Вашингтоне».

Поэтому, как полагает Станкевич, возрастает риск: вдруг США решатся на военно-силовой сценарий разрешения конфликта?

«Здесь есть над чем подумать Пекину и Москве», — предупредил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Новикова заявила, что США настолько привыкли к своему лидерству на мировой арене, что им будет сложно уступить свои позиции кому-либо другому, включая Китай.

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