Новосибирск, 1 марта 2021, 14:53 — REGNUM На очистку трасс Новосибирской и Кемеровской областей направлено 378 единиц спецтехники. Об этом сообщает Росавтодор.
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«Снегопад начался минувшей ночью, всё это время организации, обслуживающие федеральные дороги работают в усиленном режиме», — уточнили в федеральном дорожном агентстве.
Отмечается, что дорожные службы устраняют снежные отложения с проезжей части и обочин и выполняют противогололёдную обработку покрытия.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада.