Копенгаген, , 15:01 — REGNUM Мероприятия датского правительства по достижению цели по сокращению выбросов на 70% к 2030 году были сочтены «недостаточными». При этом датчане были не оригинальны в своих выводах: по их мнению, последствия пандемии COVID-19 положительно скажутся на климатических целях страны.

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Об этом сообщает Ричард Оранж в статье «Климатическая политика Дании «недостаточна» для достижения цели по выбросам 2030 года», опубликованной 28 февраля 2021 года на сайте The Guardian.

В своем первом ежегодном отчете Совет Дании по изменению климата заявил, что новые законы, межпартийные соглашения и инициативы, объявленные после вступления в силу Закона о климате в июне 2020 года, сократят выбросы 7,2 млн тонн в эквиваленте CO 2 к 2030 году, и этого достаточно для достижения цели Дании по сокращению выбросов на 54% по сравнению с уровнем 1990 года.

«Это важный первый шаг, но из этого нельзя сделать вывод, что мы уже решили проблему даже на треть, — говорится в отчете. — Впереди ещё долгий путь к цели [обнуление выбросов к 2050 году], и это подчеркивает огромную проблему, которую датское общество поставило перед собой».

Расмус Хельвег Петерсен, пресс-секретарь Социал-либеральной партии, заявил в интервью датской газете «Политикен», что отчет был «массовым провалом с большой буквы» для целей правительства по борьбе с изменением климата и «тревожным сигналом» для каждой партии в правительстве.

Тем не менее министр климата Дании Дэн Йоргенсен заявил, что приветствует «хорошие советы и рекомендации» и считает, что правительство «тщательно занимается этой темой».

»У нас осталось меньше 10 лет, чтобы достичь поставленных целей, но, к счастью, мы прошли более трети пути, — сказал он. — Первые полтора года были довольно интенсивными, но нам нужно двигаться как минимум такими же темпами и в оставшееся время».

После того, как вопросы защиты окружающей среды неожиданно стали самой популярной темой на выборах в Дании в 2019 году, победившие социал-демократы и партии их поддерживающие согласовали цель сокращения выбросов на 70% к 2030 году.

Несмотря на то, что тема пандемии коронавируса преобладает в повестке дня правительства, парламент Дании в июне 2020 года все же проголосовал за принятие Закона о климате, при этом правительство одновременно запустило план по созданию двух «энергетических островов», которые будут поставлять 5 ГВт ветровой энергии.

Йорген Эльмесков, заместитель председателя совета, рассказал The Guardian о важности публикации правительством четкой и подробной схемы того, как оно намеревается достичь своей цели, какие шаги по установлению единого режима ценообразования на углерод оно готово предпринять. Он считает, что правительство должно сообщить о заключении политической сделки по сокращению выбросов в сельском хозяйстве и добиться быстрого прогресса в области улавливания и хранения углерода.

«До 2030 года осталось всего девять лет, поэтому в отчете явно присутствует ощущение срочности, — сказал он. — Для очень многих инициатив потребуется некоторое время, чтобы перейти к реализуемой политике, чтобы затем реализованная политика возымела действие».

В своём отчете Совет отмечает, что норвежский проект улавливания и хранения углерода"Северное сияние», который накапливает углерод до 2025 года, был запущен в 2015 году, предполагая, что Дании может потребоваться 10 лет, чтобы создать аналогичную схему.

Летом 2020 года Йоргенсен заявил, что государственные расходы на поддержку предприятий и частных лиц в период изоляции во время пандемии снизили возможности правительства по финансированию зеленой трансформации страны. Но в отчете Совет утверждает, что пандемия также высветила потенциал для изменения общественного поведения: например, такие как надомная работа и дистанционные цифровые встречи.

«Пандемия COVID-19 показала, что в некоторых случаях можно значительно изменить наш уклад жизни и привычное поведение, — говорится в отчете. — Хотя пандемия помешала многим вещам, но мы, возможно, получим полезный опыт для будущих мероприятий по борьбе с изменением климата».

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