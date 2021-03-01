Загреб, , 14:52 — REGNUM В Хорватии за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 1 марта.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 64 пациента.

Согласно новым официальным данным, с начала пандемии в Хорватии выявили 243 064 случая заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране от COVID-19 составляет 5537.

Напомним, что 28 февраля в Хорватии было подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.