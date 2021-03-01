Москва, , 14:48 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на этап Кубка мира, который пройдёт с 4 по 7 марта в Нове-Место (Чехия). Об этом 1 марта сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

В состав женской команды включены Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Евгения Павлова.

У мужчин выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.

Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения), который проходил с 10 по 21 февраля, сборная России по биатлону выиграла всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

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