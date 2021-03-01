Афины , , 16:44 — REGNUM В Греции делают ежедневно порядка 30 тысяч прививок от COVID-19. Об этом заявил министр цифрового управления страны Кирьякос Пьерракакис в радиоинтервью Parapolitika FМ 1 марта.

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Обсуждая процесс внедрения вакцины в стране, министр отметил, что греческая система работает очень хорошо.

«На этой неделе мы превысим миллион вакцин в первой и второй дозах. Нам удалось достичь 30 000 прививок в день. Цепочка вакцин, созданная с нуля, работает отлично. Наша оперативная цель состояла в том, чтобы при поступлении вакцин они вводились наилучшим образом», — заявил министр.

Ранее сообщалось о высокой оценке, которую дала греческим усилиям по борьбе с пандемией пресс-секретарь правительства Аристотелия Пелони.