Москва, , 14:48 — REGNUM Россия никому не навязывает свою точку зрения и ждет, что события, происходящие на ее территории, будут освещаться так же. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями ведущих иностранных СМИ, аккредитованных для работы в РФ.

«Мы далеки от того, чтобы навязывать кому бы то ни было, либо нашим коллегам-дипломатам, либо вам свою точку зрения. И в свою очередь рассчитываем, что и вы будете таким же образом освещать события, показывая их со всех сторон, объективно», — сказал он.

При этом глава МИД РФ отметил, что российские власти всегда готовы к проведению дискуссий и ни от кого не закрываются. При этом, по его мнению, соглашаться с ныне существующей волной ложной информации и навешивания ярлыков из старых идеологических клише и принимать это как данность — нельзя.

«Это превращает информационное поле в арену противостояния времен холодной войны», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция властей Украины на инцидент с нападением на охранника генконсульства в Санкт-Петербурге вызывает недоумение, оснований для претензий в адрес российской стороны нет.