Киев, , 14:50 — REGNUM Украина вступает в третью волну пандемии SARS-CoV-2. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк 1 марта во время согласительного совета парламента, сообщил официальный телеканал «Рада».

"Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», — рассказала она.

Депутат раскритиковала правительство Украины за низкие темпы вакцинации населения, отметив, что оно «делает вид, что всё под контролем».

«Требую немедленного отчета министра [здравоохранения Украины] Максима Степанова на часе вопросов к правительству», — заявила Кондратюк.

Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили 4285 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 68 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.

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