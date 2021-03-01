Киев, 1 марта 2021, 14:50 — REGNUM Украина вступает в третью волну пандемии SARS-CoV-2. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк 1 марта во время согласительного совета парламента, сообщил официальный телеканал «Рада».
Депутат раскритиковала правительство Украины за низкие темпы вакцинации населения, отметив, что оно «делает вид, что всё под контролем».
Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили 4285 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 68 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных COVID-19.
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