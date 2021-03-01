Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Все офисы ООН в КНДР по-прежнему открыты и продолжают оказывать продовольственную помощь жителям страны. Об этом сообщает медиа-группа Ethnic Media Services со ссылкой на заявление представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Стива Тарабелла.

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«Кажется, возникло недоразумение, — отметил Тарабелла 26 февраля в ходе онлайн-конференции. — Организация ВПП не приостанавливала деятельность в КНДР».

Ранее, 22 февраля на официальном сайте организации появилось сообщение, в котором говорилось, что если Пхеньян не откроет границы, закрытые с целью предотвращения распространения коронавируса, ВПП ООН может временно приостановить оказание гуманитарной помощи КНДР в 2021 году.

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Представитель ВПП ООН подтвердил, что сотрудники организации покинули КНДР, а также выразил надежду на скорейшее их возвращение в страну.

Тарабелла подчеркнул, что работа протекает удалённо, а северокорейские сотрудники организации продолжают выполнять свои обязательства и предоставлять продовольственную помощь.