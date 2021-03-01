Душанбе, , 14:45 — REGNUM Процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель Вулуси Джирга Национального совета (парламента) Афганистана Миррахмон Рахмони, сообщили 1 марта в пресс-службе таджикистанского лидера.

Глава Таджикистана отметил необходимость поиска путей установления прочного мира и стабильности в Афганистане. Рахмон поддержал усилия правительства Афганистана по урегулированию военно-политического конфликта.

Президент Таджикистана также напомнил о предстоящей конференции «Средняя Азия — Стамбульский процесс», которая пройдет в конце марта в Душанбе.

Стороны отметили необходимость укрепления партнерства в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Ранее спикер парламента Афганистана Миррахмон Рахмони сказал, что Таджикистан может посетить президент исламской республики Ашраф Гани.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана планирует посетить Таджикистан