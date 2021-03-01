Москва, , 14:54 — REGNUM Заявление шведской журналистки Анны-Лены Лорен, в котором она описала «планы» России на Арктику фразой из детского мультфильма «Маша и Медведь», вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Как сказал Пётр I: «Отсель грозить мы будем шведу!», — написал Александр Т.

Многие пользователи призвали иностранные государства перестать лезть к России и не мешать ей заниматься своими делами в Арктике.

«Россия самая большая страна в мире. По длине ее территории на половину выпадает Арктика. Так что нечего ныть! А то вообще Аляску назад потребуем!», — пишет Инна И.

Некоторые комментаторы удивились тому, что деятельность России в Арктике кому-то приходит в голову описывать фразами из мультфильма.

«Многолетняя Тайна наконец-то открыта? Швеция теперь в свободное время смотрит Машу и Медведя?» — задаётся вопросом Margarita S.

Нашлись и те, кто считает, что «оттаявшие острова», вызывающие интерес у Швеции, должны принадлежать Российской Федерации.

«Интересно! Мы проложили, мы всё сделали, а остальные придут на всё готовенькое?! Интересные такие!», — написала Верочка Ф.

Напомним, 28 февраля шведская журналистка Анна-Лена Лорен в статье для издания Dagens Nyheter описала планы России на Арктику фразой «Не дам!» из детского мультфильма «Маша и Медведь».