Геленджик, Краснодарский край, , 14:44 — REGNUM В Краснодарском крае расследуют уголовное дело об убийстве 99-летней женщины. Подозреваемая попыталась скрыться, но была задержана в соседнем регионе, сообщили 1 марта в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 34-летняя уроженка Костромской области, арендовавшая комнату в гостевом доме в селе Кабардинка, 25 февраля вместе с сожителем в своей комнате распивала алкоголь по случаю дня Защитника Отечества. Мужчина уснул, а подозреваемая пошла в соседний дом к 99-летней женщине — ранее она ей помогала за вознаграждение. В ходе разговора между ними возник конфликт, и подозреваемая задушила соседку подушкой и поясом от халата. Затем она обыскала дом убитой, забрала около 35 тыс. рублей, и скрылась. Тело убитой пожилой женщины обнаружила на утро 26 февраля сиделка.

Подозреваемую задержали в Ростове-на-Дону. 1 марта следователь выйдет с ходатайством в суд о её аресте.