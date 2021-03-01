Аккра, , 14:44 — REGNUM Первым получившим прививку от COVID-19 в рамках международной программы COVAX стал президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, сообщает 1 марта портал Graphic.

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Отмечается, что прививка AstraZeneca ему была сделана утром 1 марта в военном госпитале в столице страны Аккре.

«Важно, что я подаю пример другим и показываю, что эта вакцина безопасна», — заявил 76-летний глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, международный механизм обеспечения вакцинами COVAX запустили ВОЗ, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Условия программы таковы, что более богатые государства оплачивают вакцины для так называемых финансируемых стран.