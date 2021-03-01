Джакарта, , 14:42 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей заявили, что от коронавируса в стране скончались 325 врачей, сообщает Kompas.

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«Мы можем сказать, что число врачей, умерших за время эпидемии, составило 325 человек», — отметили в индонезийской ассоциации врачей.

Уровень смертности среди врачей в Индонезии продолжает увеличиваться. До 10 февраля 2021 года в стране было зарегистрировано 317 таких случаев. По состоянию на 28 февраля 2021 года это число выросло до 325.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийский олимпийский комитет раздаст 1000 масок всем национальным спортивным федерациям, чтобы поддержать усилия правительства по минимизации распространения COVID-19 в стране.

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