Афины , , 16:33 — REGNUM Успехи Греции в борьбе с пандемией коронавируса признаны во всем мире. Об этом заявила пресс-секретарь правительства страны Аристотелия Пелони 1 марта во время брифинга для прессы.

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«Прошел год с тех пор, как в нашей стране был диагностирован первый случай коронавируса. Мы страдали в этот период, как и весь мир», — сказала Пелони.

Она напомнила, что страна ограничила экономическую и социальную активность, люди изменили свой распорядок дня и много раз были вынуждены находиться вдали от своих близких и работы.

«Мы оплакивали потерю наших сограждан. Но мы преуспели, как это записано на европейских картах и признано во всем мире, и мы сделали это лучше, чем многие другие европейские страны», — отметила она.

Как добавила пресс-секретарь, в Греции с самого начала выступали за охрану общественного здоровья, потому что в стране заботятся о находящихся рядом людях и осознают, что без здоровья нет ни производства, ни потребления, ни услуг.