Москва, 1 марта 2021, 14:41 — REGNUM Власти Таиланда вводят новые более строгие меры для въезда иностранных туристов. Нововведения касаются и вакцинированных от коронавируса туристов и тех, кто не привит, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Все туристы без исключения в обязательном порядке до прибытия в Таиланд. должны установить мобильное приложение Thailand Plus. С его помощью туристы будут регистрироваться в разных местах, сканируя QR-коды.
Также будет запущена программа «Карантин на территории отеля». При этом для вакцинированных туристов могут сократить 14-дневный карантин до трех дней или полностью его отменить.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Таиланда приняло решение ввести сбор с туристов, въезжающих в страну.
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