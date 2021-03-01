Москва, , 14:41 — REGNUM В Совете Федерации Федерального Собрания РФ 1 марта начинаются Дни Республики Дагестан. Они посвящены 100-летию образования Дагестанской АССР. В течение трех дней сенаторы будут знакомиться с социально-экономическим и культурным потенциалом республики, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Возглавляет делегацию субъекта временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Сергей Меликов. В числе мероприятий, которые пройдут в стенах здания Совета Федерации в Москве, расширенные заседания комитетов по бюджету и финансовым рынкам и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. На них будут обсуждены актуальные вопросы обеспечения сбалансированного бюджета субъекта РФ на примере Дагестана.

Во второй день представления республики в Совфеде состоятся заседания четырех комитетов, в том числе по социальной политике, аграрно-продовольственной политике и природопользованию, обороне и безопасности и экономической политике. В числе вопросов, которые предстоит обсудить сенаторам с участием дагестанской делегации, состояние оказания скорой медицинской помощи в Дагестане, проблемы развития агропромышленного комплекса, повышение эффективности природопользования в северной части Дагестана.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы об исполнении плана реконструкции аэропорта «Уйташ» в Махачкале и о финансовом обеспечении реализации ряда других социально — значимых объектов.