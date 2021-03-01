Белград, , 14:40 — REGNUM Восстановление сотрудничества между Евросоюзом и США на поле косовского урегулирования не должно пугать Белград. Об этом заявил посредник ЕС в переговорах сербских властей и косовских сепаратистов Мирослав Лайчак 1 марта в интервью сербскому новостному агентству «Танюг» накануне своего визита в Приштину и Белград.

«Мы работаем в тесной координации с американскими партнерами, хорошо знаем друг друга и стремимся к общей цели, а это — европейское будущее Западных Балкан. Я не считаю, что кто-то должен бояться сотрудничества ЕС и США, когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины. Нормализация отношений между Белградом и Приштиной — это предварительное условие для успешной евроинтеграции, а США и ЕС тут должны помочь», — заявил Лайчак.

По словам европейского дипломата, целью переговоров является достижение всеобъемлющего соглашения, которое решит все открытые вопросы между Белградом и Приштиной, включая и «новые договоренности», и реализацию уже достигнутых, таких, как формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Отвечая на вопрос агентства, как Евросоюз как главный посредник в диалоге воспринимает озвученное Вашингтоном требование «взаимного признания» Белграда и Приштины, Лайчак заявил, что две стороны должны договориться о том, «что является нормализацией и что подразумевается под понятием «нормально». «Я думаю, что ответ на этот вопрос не слишком сложный», — сказал он.

Напомним, что ранее спецпредставитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве напомнила, что решение косовского вопроса должно быть основано на резолюции 1244 СБ ООН и соответствовать международному праву, а также получить одобрение СБ ООН. Она назвала деструктивными попытки подгонять под искусственные сроки так называемую окончательную нормализацию между Белградом и Приштиной. «Главное — выйти на устойчивый, жизнеспособный вариант, который в том числе будет принят общественностью», — отметила Захарова.