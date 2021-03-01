Челябинск, , 14:39 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции изъяли из нелегального оборота табачные изделия на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

При проведении оперативных мероприятий был задержан житель Каслинского района 1990 года рождения. Полицейские считают, что сигареты он хранил в арендуемых гаражных боксах для дальнейшей продажи по ценам ниже официально установленных минимальных.

Сейчас в отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело. Он отпущен под подписку о невыезде. Устанавливается круг лиц, причастных к продаже этой нелегальной табачной продукции.