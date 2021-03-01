1 марта 2021 | Время чтения 5 мин

ЕГЭ и ГИА давно уже стали «страшным сном» российского образования, вызывая нервные срывы не только учащихся и их родителей, но и педагогов. К ним незаметно добавилась новая экзекуция, именуемая ВПР, но проводимая ежегодно. Законно ли проведение ВПР и могут ли отказаться от участия в них учащиеся, рассказывает доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлиемский.

Анатолий Вифлиемский, , 15:36 — REGNUM Единственный официальный документ, посвященный введению понятия ВПР, — это письмо Рособрнадзора от 02.02.2017 №05−41, которое так и было озаглавлено «Всероссийские проверочные работы». В нём Рособрнадзор прямо заявил, что ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Более того, из письма следует: «Они проводятся образовательной организацией самостоятельно, с использованием единых вариантов заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся».

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, законодательных требований проводить ВПР не установлено. Их проводят школы якобы самостоятельно, для оценки индивидуальных достижений обучающихся.

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Рособрнадзор также сравнивал ВПР с контрольными работами, традиционно проводившимися в прошлые десятилетия. Однако при этом не рекомендовал образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. Это связано с тем, что ВПР проводятся не в рамках образовательной программы и не являются промежуточной или итоговой аттестацией обучающихся. Это мероприятие, проводимое в рамках мониторинга образования и на основании Правил осуществления мониторинга системы образования. Письмом Рособрнадзора №13−35 в 2020 году были направлены методические рекомендации по проведению ВПР, в которых прямо говорилось именно про эти цели.

Фактически ВПР проводятся Центром национальных и международных исследований качества образования Федерального института оценки качества образования и являются проводимым в обход закона контрольным мероприятием.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всем уже достаточно хорошо известно, что такое ЕГЭ. Прежде всего это процедура, предусмотренная Законом об образовании. Это и полномочия по проведению ЕГЭ, которые обеспечены соответствующим финансированием. Однако самое главное заключается в том, что ЕГЭ — это часть образовательной программы (итоговая аттестация, проведение которой — неотъемлемая часть любой образовательной программы).

В отличие от ЕГЭ, проведение ВПР законом не предусмотрено. Это придуманная многочисленными «образовательными» чиновниками процедура, издевательски именуемая ими «нужной школе и ей самостоятельно проводимой». При этом финансированием проведение ВПР не обеспечено. Легитимных полномочий проводить ВПР органы управления образованием не имеют.

Никакого отношения к образовательной программе ВПР не имеют, проверочные работы проводятся за ее пределами. ФГОС не предусматривает такой формы контроля реализации образовательной программы, отсутствуют ВПР и в примерных основных образовательных программах.

Такой избыточный контроль не нужен ни учащимся и их родителям, ни школам. Настоящими бенефициарами являются федеральные органы управления образованием, которые агрегируют результаты ВПР и могут на их основе устраивать экзекуции неугодным руководителям региональных и муниципальных органов управления образованием, выстраивая рейтинги школ, муниципалитетов и субъектов РФ.

Понятно, что в современных условиях рекомендация школе участвовать в ВПР воспринимается как приказ. Но вот должны ли родители обучающихся воспринимать эти порядки, а также рекомендации, письма и приказы Рособрнадзора как обязывающие их детей участвовать в ВПР?

В соответствии со статьей 21 Конституции РФ никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Таким образом, добровольное согласие как условие подвергнуться опытным исследованиям, к коим относятся и ВПР, является обязательным.

Учитель Mos.ru

В уже упоминавшемся ранее письме 2017 года Рособрнадзор информировал, что «решение об участии в ВПР отдельного обучающегося принимает образовательная организация». Иными словами, Рособрнадзор не осмелился в 2017 году указать на обязанность учащихся участвовать в ВПР.

В своих методических рекомендациях 2020 года Рособрнадзор уже написал иначе: «Участниками ВПР по каждому учебному предмету являются все обучающиеся соответствующих классов всех образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы начального общего, основного общего и/или среднего общего образования».

Между тем письмо с методическими рекомендациями не является нормативным правовым актом и не может возлагать какие-либо обязанности на граждан, тем более несовершеннолетних. Обратим внимание на то, что в своих приказах Рособрнадзор до сих пор не рискнул установить обязательность участия в ВПР обучающихся.

Более того, при проведении ВПР отменяются занятия по графикам учебного процесса, происходит невыполнение учебной программы, так как вместо предусмотренных учебной программой уроков обучающиеся в учебное время отвлечены на проведение ВПР, не являющихся частью образовательной программы.

Между тем Закон об образовании в ч. 4 ст. 34 гарантирует обучающимся право на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (в соответствие с локальным нормативным актам организации). Это означает, что привлекать учащихся к каким-либо мероприятиям образовательная организация может только с их согласия, а применительно к несовершеннолетним обучающимся — с согласия их родителей (законных представителей).

Исходя из данных правовых норм, возложение на обучающихся обязанностей по участию в ВПР является принудительным привлечением к мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, что можно рассматривать как нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся, что может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Именно поэтому Рособрнадзор не издает приказ об обязательности участия учащихся в ВПР и перекладывает всю ответственность на школы, так как, если родители будут возражать против проведения ВПР, а директор школы настаивать и понуждать к участию, он и окажется «крайним».

Школьники Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

Такой директор школы, противоправно понуждающий к участию в ВПР учащихся без согласия родителей (законных представителей), может быть привлечен к административной ответственности за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод и подвергнут административному штрафу в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. На школу, как юридическое лицо, может быть наложен штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

А вот к обучающимся и к их родителям, которые отказываются участвовать в проведении ВПР, ни школа, ни органы управления образованием, никаких санкций применить не могут.

Поэтому родителям обучающихся я рекомендую активнее включаться в образовательную деятельность школы и не подвергать учащихся лишним проверочным работам, не предусмотренным образовательной программой, а тем более вместо освоения основной образовательной программы. Советы родителей в школах должны отказываться от проведения ВПР в своих школах и требовать от администрации школы неуклонно соблюдать расписание занятий и учебный график — не отменять уроки для проведения ВПР.