Красногорск, , 14:40 — REGNUM Припаркованный во дворах жилых домов личный автотранспорт не должен мешать работе коммунальных служб. Об этом 1 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

«Коммунальные службы не должны быть блокированы машинами, которые стоят возле придомовых территорий. Все это сложные, но важные вопросы, которые я прошу решать и предлагать эффективный алгоритм», — сказал Воробьёв.

Также глава региона поручил продолжать работу по ликвидации подтоплений и снежных завалов на территории Московской области.

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