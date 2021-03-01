Уфа, 1 марта 2021, 14:46 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вести реестр нарушений при организации школьного питания в регионе. Об этом 1 марта он сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.
Он также подчеркнул, главы муниципальных образований должны обсуждать с родителями качество питания. Вопрос качества школьного питания планируют рассмотреть на оперативном совещании через месяц.
Глава региона поставил задачу, согласно которой качество школьного питания в Башкирии должно быть лучшим в России.
Ранее сообщалось, что бесплатными школьными обедами обеспечены в Башкирии порядка 200 тысяч учеников начальных классов.
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