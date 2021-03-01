Уфа, 1 марта, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил вести реестр нарушений при организации школьного питания в регионе. Об этом 1 марта он сообщил на оперативном совещании в правительстве республики.

Nso.ru Школьная столовая

«Выявим три факта — и директор школы подлежит увольнению. Если не хотят этим заниматься, найдем им замену», — подчеркнул глава региона.

Он также подчеркнул, главы муниципальных образований должны обсуждать с родителями качество питания. Вопрос качества школьного питания планируют рассмотреть на оперативном совещании через месяц.

Глава региона поставил задачу, согласно которой качество школьного питания в Башкирии должно быть лучшим в России.

«Я этого добьюсь. Это должны понимать все — от главы муниципалитета до директора школы. Качественно кормить детей в учебных заведениях — важная государственная задача», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что бесплатными школьными обедами обеспечены в Башкирии порядка 200 тысяч учеников начальных классов.