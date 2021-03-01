Тирасполь, , 14:42 — REGNUM В Приднестровье в последние дни выросли темпы распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба республики Руслан Мова 1 марта в ходе заседания, которое проводил глава ПМР Вадим Красносельский.

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По данным оперштаба, в больницах страны занято 43% мест, предназначенных для пациентов с COVID-19, между тем, на прошлой неделе этот показатель был около 30%. Красносельский поручил членам штаба проанализировать ситуацию и, если есть такая необходимость, ужесточить меры эпидемиологической безопасности.

Сообщается, что в ходе совещания также обсуждались вопросы предстоящей вакцинации населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 марта в Приднестровье выявили за время пандемии 31 638 случаев заражения коронавирусом, в том числе 163 — за последние сутки.

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