Ростов-на-Дону, , 14:37 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пожаловались на качество воды. Сообщения о специфическом запахе вновь появились в социальных сетях.

«Уже второй день периодически идёт такая вода из-под крана. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, проспект 40-летия Победы. Вода имеет очень резкий запах тины, такое впечатление, что она идёт из Дона напрямую. Невозможно купаться и мыть посуду», — пишет подписчица паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM сообщало, что жители Ростовской области ранее жаловались на солёный привкус воды, которая течёт из крана. Это было вызвано сгонно-нагонными явлениями в реке Дон. При этом вода пригодна для употребления, так как проходит полный цикл очистки.

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