Мадрид, , 14:49 — REGNUM Автовыставка в Барселоне (Barcelona Motor Show) в 2021 году пройдет в июле, хотя первоначально мероприятие было запланировано на май. Об этом сообщает издание Cocheglobal со ссылкой на свои источники.

Выставочный центр Барселоны (Fira de Barcelona) и Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC) дали добро на проведение мероприятия с 8 по 18 июля.

По словам организаторов Barcelona Motor Show, автовыставка пройдет с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Пока рассматриваются такие меры, как предварительная регистрация посетителей перед посещением стендов. Кроме того, будут установлены соответствующие системы вентиляции и обновления воздуха, а открытые пространства будут использоваться по максимуму.

Однако проведение Barcelona Motor Show будет зависеть от решения властей, от ситуации с пандемией и от действующих правительственных ограничений.

Напомним, автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) был перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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