Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Стремление Военно-воздушные сил США получить тысячи новых лёгких и доступных истребителей, разработка которых начал десятилетия назад, чтобы заменить устаревшие F-16, не увенчалась успехом. Об этом пишут авторы статьи, опубликованной Forbes.

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Так, за 20 лет исследований и разработок лёгкий истребитель стал тяжелее и дороже, поскольку ВВС и ведущий подрядчик Lockheed Martin «начиняли» его всё новыми и новыми технологиями. Таким образом F-35 — 25-тонный боевой самолёт-невидимка — сам стал проблемой, которую некогда он был призван решить. По заявлению официальных лиц, теперь Америке нужен новый истребитель, чтобы решить проблему F-35.

Дорогой в цене и требующий больших затрат на техническое обслуживание, при этом он не является надёжным, работает с перебоями.

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Заявления начальника штаба Военно-воздушных сил США Чарльза Брауна-младшего о необходимости создания новых лёгких истребителей выступают «негласным признанием» того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась, отмечается с публикации.

Авторы статьи не исключают, что Пентагон может допустить создание нового истребителя и ограничить производство F-35 Lightning II. Однако с большой долей вероятности сценарий может повторится и новый истребитель не придёт на смену F-16, а снова окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным, как F-35.