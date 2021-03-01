Москва, , 14:36 — REGNUM В Европе чрезвычайно распространено конспирологическое, чуть ли не суеверное отношение к коронавирусу и методам борьбы с ним, что особенно ярко проявляется в настоящее время в Чехии. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24».

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«К сожалению, ситуация с ковидом в Чехии фантастически заполитизированная. Идут многочисленные забастовки, протесты против ношения масок, против вакцинации. То есть такой сумасшедший дом — люди отказываются от вакцинации, потому что подвержены фейкам о том, что это вредно. Люди не носят маски, потому что от них будто можно умереть — такая странная ситуация», — заявил Гегальчий.

«Такая какая-то средневековая вещь, причём в Чехии особенно большая», — указал он.

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