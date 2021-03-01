Москва, , 14:46 — REGNUM Воздушный удар США по объектам в Сирии привёл к срыву неформальных дипломатических консультаций Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной сделке. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 1 марта ТАСС.

Он указал на то, в какой момент США атаковали в Сирии объекты, якобы относящиеся к проиранским формированиям. Этот удар в нарушение международного права был нанесён в самый ответственный момент проработки такой неформальной встречи.

«Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия», — сказал Рябков.

Москва, по его словам, сожалеет о том, что пока не получается организовать неформальную встречу по иранской ядерной программе между США и участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 февраля США ударили по объектам проиранских групп в районе границы Сирии с Ираком. Пентагон назвал эту атаку ответом на нападения на представителей США и проамериканской коалиции в Ираке.

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