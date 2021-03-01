Москва, , 14:33 — REGNUM На фоне чрезмерно тяжёлой ситуации с эпидемией коронавируса, Чехии не удаётся выйти на большие масштабы кампании по вакцинации от коронавируса. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24».

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«Началась вакцинация в Чехии. Идёт она такими, я бы сказал, более-менее нормальными темпами. Уже провакцинировано 6,5 млн чехов, что примерно соответствует вакцинации в Австрии. Чуть-чуть лучше дела в Венгрии, существенно лучше дела в Германии», — заявил Гегальчий.

«Ну а, например, в Сербии — тоже европейское небольшое государство — в три раза лучше идёт вакцинация, чем в Чехии», — отметил он.

Он также провёл сравнение ситуации по заболеваемости в Чехии и в Москве.

«Москва чуть-чуть лишь побольше Чехии (по населению — прим. ИА REGNUM). Можно сравнивать. Так вот, например, в Москве выявлено около миллиона случаев заболевания, в Чехии — 1 млн 200 тыс. При этом умерших в Чехии — 20 тыс., в Москве — 15 тыс. А Москва больше, чем Чехия, Москва это конгломерат очень тесный, а Чехия — больше Москвы по площади в 340 раз», — указал Гегальчий.