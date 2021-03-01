Мадрид, , 14:33 — REGNUM Испанская прокуратура запросила пять лет и три месяца тюрьмы для исполнителя в стиле рэп Пабло Аселя, из-за ареста которого в стране ранее произошли массовые протесты. Об этом 1 марта сообщает газета El Mundo.

Уточняется, что такой запрос прокуратура сделала в связи с инцидентами, которые произошли в ходе протестов весной 2018 года, произошедших из-за задержания в ФРГ бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, когда была произведена попытка нападения на представительство правительства страны в городе Льейда.

Асель вместе с рядом лиц обвиняется в нарушении общественного порядка, нападении на представителей власти, а также в нанесении травм и причинении ущерба.

Отметим, ранее рэпер Пабло Асель получил девять месяцев лишения свободы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих сообщениях в соцсети Twitter и в песне, клип на которую был размещен в видеохостинге YouTube.