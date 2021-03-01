Таллахасси, США, 1 марта 2021, 14:30 — REGNUM Рейс американской авиакомпании Frontier Airlines был отменен из-за того, что на борту оказался на носящий маску младенец, сообщает New York Post.
Инцидент произошел 28 февраля на борту рейса 2878, который должен был вылететь из Майами в аэропорт Ла-Гуардия в 19:00. Однако из-за возникших разногласий все пассажиры были вынуждены покинуть самолет и перенести рейс, который должен был отправиться лишь на следующее утро.
Тем не менее, как сообщил изданию один из пассажиров Херши Гринбаум, причиной высадки с самолета целой семьи стал ребенок.
На появившейся в сети видеозаписи инцидента видно, как отец объясняет, что ребенку меньше двух лет. Гринбаум подчеркнул, что другие пассажиры встали на защиту семьи и немного «разошлись», когда их сняли с рейса. По его словам, родители сказали бортпроводникам, что попытаются надеть на ребенка маску, но это не помешало экипажу принять меры.
В свою очередь, в компании подчеркнули, что причиной инцидента был не ребенок.
В сеть попало несколько видеозаписей перепалки между пассажирами и бортпроводниками. Одну из них опубликовал Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев. На ней можно услышать, как пассажиры сравнивают действия экипажа с действиями нацистов.
После того как пара с ребенком без маски стала покидать самолет, вместе с ней с него сошли и их родственники. В результате чего экипажу пришлось снять с самолета всех остальных пассажиров.