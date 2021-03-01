Таллахасси, США, , 14:30 — REGNUM Рейс американской авиакомпании Frontier Airlines был отменен из-за того, что на борту оказался на носящий маску младенец, сообщает New York Post.

Инцидент произошел 28 февраля на борту рейса 2878, который должен был вылететь из Майами в аэропорт Ла-Гуардия в 19:00. Однако из-за возникших разногласий все пассажиры были вынуждены покинуть самолет и перенести рейс, который должен был отправиться лишь на следующее утро.

«Целый ряд людей, в том числе нескольких взрослых, неоднократно просили надеть маски, и они отказывались это делать», — говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном вечером 28 февраля.

«В связи с тем, что некоторые по-прежнему отказывались соблюдать федеральные правила в отношении масок, а также не желали покидать самолет и проявляли агрессию в отношении экипажа летательного аппарата, были задействованы местные правоохранительные органы», — добавили в компании.

Тем не менее, как сообщил изданию один из пассажиров Херши Гринбаум, причиной высадки с самолета целой семьи стал ребенок.

«Мы все были в самолете, когда они [бортпроводники] пришли и увидели 18-месячного ребенка без маски», — отметил Гринбаум.

На появившейся в сети видеозаписи инцидента видно, как отец объясняет, что ребенку меньше двух лет. Гринбаум подчеркнул, что другие пассажиры встали на защиту семьи и немного «разошлись», когда их сняли с рейса. По его словам, родители сказали бортпроводникам, что попытаются надеть на ребенка маску, но это не помешало экипажу принять меры.

«Все пассажиры на борту по-настоящему разозлились и стали действовать несколько агрессивно, а что еще оставалось? Это ведь полугодовалый ребенок», — добавил собеседник издания.

В свою очередь, в компании подчеркнули, что причиной инцидента был не ребенок.

В сеть попало несколько видеозаписей перепалки между пассажирами и бортпроводниками. Одну из них опубликовал Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев. На ней можно услышать, как пассажиры сравнивают действия экипажа с действиями нацистов.

После того как пара с ребенком без маски стала покидать самолет, вместе с ней с него сошли и их родственники. В результате чего экипажу пришлось снять с самолета всех остальных пассажиров.