Барселона, Испания, , 14:29 — REGNUM Бывший президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу арестован полицией. Об этом 1 марта сообщает La Vanguardia.

По информации источника, вместе с Бартомеу полиция Испании арестовала исполнительного директора клуба Оскара Грау и главу юридического отдела Романа Гомес Понти.

Ранее сообщалось, что 1 марта испанская полиция провела обыски в главном офисе «Барселоны».

Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы президента «Барселоны».

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