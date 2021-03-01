Красногорск, , 14:31 — REGNUM По состоянию на 1 марта в Подмосковье зафиксировано 162 подтопления дорог. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова на заседании регионального правительства.

«На сегодня выявлены 162 подтопления на дорогах Московской области, как региональных, так и муниципальных. Главы муниципальных образований должны организовать откачку и пропуск талых вод», — заявила Кротова.

Из указанной цифры 72 подтопления произошло на региональных дорогах, а 90 — на муниципальных. Для ликвидации этой проблемы будет задействовано 370 единиц спецтехнитки.

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