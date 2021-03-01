Москва, , 15:22 — REGNUM Заявление генерального директор компании Baykar Халука Байрактара о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы якобы неспособны противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«В турецких овощах и фруктах опять зашевелились плодожорки. Пора прогревать бульдозеры», — шутит Вера К.

Многие пользователи уверены, что данное заявление не является достоверным, потому что исходит из уст заинтересованного лица.

«Заявлять можно всё что угодно! Украина, например, постоянно всякую фигню заявляет. Но, как говорится, «война план покажет». И уже показывает», — считает Сергей П.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что России «всё равно на такие заявления». Они уверены, что Российская Федерация обладает достаточным количеством современных средств радиоэлектронной борьбы.

«Россию абсолютно не беспокоят турецкие БПЛА. Кто у кого покупает оружие!», — написал Анести М.

Нашлись и те, кто призвал не воспринимать в серьёз подобное заявление. Они уверены, что ничего иного разработчик про свою продукцию сказать не может.

«Было бы очень странно, если бы хозяин фирмы сказал, что его продукция в чем-то плоха. Тем более турок. Тем более турецкому корреспонденту. О чём вообще шум?», — задаётся вопросом Дмитрий У.

Напомним, 28 февраля генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о якобы «неспособности» российских средств радиоэлектронной борьбы противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2.