Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект новой ледовой арены в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в компании-концессионере «СКА Арена».

Напомним, площадку собираются построить на юге города на месте снесенного в 2020 году СКК «Петербургский».

Генеральным проектировщиком выступает ООО «ГОРКА». Расчеты и данные рассматривали 28 экспертов из разных регионов страны. В рамках научно-технического сопровождения проекта и экспертной оценки особое внимание было уделено конструктиву здания, его функционированию на хоккейных матчах чемпионата мира 2023 года и различных культурно-массовых мероприятиях.

«Государственная экспертиза подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания», — заявил генеральный директор компании «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Он подчеркнул, что, учитывая сроки реализации строительства, сейчас основное внимание проектировщиков будет сконцентрировано на детальной проработке рабочей документации.

Создатели рассчитывают, что петербургская площадка станет самой большой ледовой ареной в мире. Строительство комплекса должно быть завершено к октябрю 2022 года.

Добавим, городская казна собирается вложить до 10 млрд в создание «СКА Арены», на 2021 год в проекте бюджета уже заложена половина этой суммы. Софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко.

На этом месте находился СКК «Петербургский», который пытались спасти градозащитники и архитекторы, но его успели снести, при этом погиб высотник. Поначалу проект вызвал критику со стороны Градостроительного совета Петербурга, в том числе и потому, что со своей 40-метровой высотой выходил за высотные параметры старого СКК на пять метров. Это объяснили тем, что арену хотят сделать самой большой в Европе, способной вмещать 21,5 тыс. зрителей, что в прежних параметрах якобы было невозможно.

Читайте также: В Петербурге разрешили «нарастить» высоту нового ледового дворца

В январе 2021 года стало известно, что максимально разрешенную высоту здания повысили сразу до 60 метров, что в 1,5 раза больше изначально заявленных параметров.

Читайте ранее в этом сюжете: Архитекторы представили проекты фасадов будущей «СКА Арены» в Петербурге