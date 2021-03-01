Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону несколько медиков отказались от бесплатных квартир в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщила заместитель сити-менеджера областного центра по социальным вопросам Елена Кожухова.

По информации портала 1rnd.ru, до 30% медиков отказались от бесплатных квартир в спальном районе из-за отсутствия инфраструктуры. По официальным данным, такие случаи единичные.

«Из 50 человек отказались двое по той причине, что им далеко добираться. Ещё одна семья отказалась, потому что 13-й этаж», — уточнила Кожухова.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор Василий Голубев в День медицинского работника вручил 50 сотрудникам участковой службы и службы скорой помощи ключи от служебных квартир в микрорайоне Суворовский. Таким образом власти решили преодолеть дефицит медицинских кадров.

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