Пекин, , 14:25 — REGNUM Новый доклад о нарушениях прав человека в США подготовили китайские власти. Документ опубликуют в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Доклад «Нарушение прав человека в США-2020» посвящён в том числе последствиям борьбы с пандемией коронавируса. Авторы доклада подробно описали проявления некомпетентности, которые привели к трагическим последствиям, отмечают в канцелярии.

Речь идёт о нарушениях демократии, последовавшем за ними политическом хаосе, ущемлениях этнических меньшинств, социальных волнениях, росту неравенства между богатыми и бедными. Приведены и факты попирания Соединёнными Штатами международного права, приводящего к гуманитарным катастрофам.

Такой же доклад китайские власти публиковали в марте 2020 года, США в нём были развенчаны как «цитадель демократии».

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