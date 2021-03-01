Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Спасатели назвали самые опасные места на воде в Санкт-Петербурге и в его пригородах, куда не только праздным отдыхающим, но и любителям зимней рыбалки ходить не стоит.

Патруль на Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Александра Радько, самые опасные места для прогулок по льду и рыбалки — река Нева со всеми притоками и рукавами, а также территория ближе к середине Финского залива, дамба (комплекс защитных сооружений, КЗС), а также места, которые подвержены отрыву при сильном ветре — со стороны Красного Села и Сестрорецка.

В настоящий момент до 15 апреля 2021 года действует запрет выхода на лед, что не останавливает горожан от нарушения данного ограничения. За прошедшую зиму было зарегистрировано несколько опасных случаев, которые только благодаря оперативной помощи спасателей не закончились трагично.

«20 февраля было осуществлено два выезда для оказания помощи пострадавшим на льду граждан, которые подошли необдуманно к своей личной безопасности. В тот же день с использованием судна на воздушной подушке были спасены девушки, гуляющие по льду Финского залива. 23 февраля во время снежной бури у форта Риф заблудились лыжники, были спасены три человека, по пути обнаружен с обморожениями мужчина», — уточнил в свою очередь первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький.

Он указал, что МЧС России разработано мобильное приложение, который можно установить на телефон и в режиме реального времени узнавать о всех рисках, в том числе и природного характера, в том и ином субъекте страны.

«На сегодняшний день для нашего субъекта — Санкт-Петербурга самый опасный риск — провал людей под лед», — резюмировал он.

Отличительной чертой небезопасного льда для выхода человека на него: лед рыхлый, становится темным, особенно в местах, где бьют ключи, поверх льда вода, у берегов меняет цвет.

Добавим, что по официальным данным за зимний период текущего года на льду погиб один человек, также было выписано 70 административных штрафов до 5 тыс. рублей.

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