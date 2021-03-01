Белово, Кемеровская область, , 14:23 — REGNUM В кемеровском Белове откроется новое здание автовокзала. Его строительства в городе ждали почти девять лет. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Официальное открытие нового здания запланировано на завтра, 2 марта.

Отмечается, что автовокзал сможет обслуживать до 3 тыс. пассажиров в сутки.

«Высокая пропускная способность комплекса позволит обслуживать здесь не только жителей Белова, но и пассажиров из Беловского и Гурьевского районов, а также Краснобродского городского округа», — говорится в официальном сообщении. Напомним, что в декабре 2019 года объект был включён в программу «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса».